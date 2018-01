Un ultra investigat per les agressions del 9-O a València denuncia la seva víctima

Última actualització Dissabte, 13 de gener de 2018 05:05 h

L'acusa d'haver-li propinat un cop al cap

Redacció | La causa oberta per les agressions de grups d'extrema dreta durant la concentració per la diada de València del 9 d'Octubre ha fet un gir de 180 graus. La defensa d'un dels agressors investigats ha denunciat a Vicente, un manifestant que va resultar ferit per defensar una persona agredida pel grup d'extrema dreta Yomus.

Imatge general de manifestants intentant rebentar la marxa convocada per la Comissió 9 d'octubre a València © José Soler Comparteix Tweet

Segons informa el digital Valencia Plaza, l'advocat de l'investigat al·lega que durant la "disputa", Vicente adopta una actitud de combat amb el "punys amunt" i fins i tot, afegeix, "intenta agredir una altra persona que portava una bandera d'Espanya". Tanmateix, l'acusa de propinar-li un cop al cap al seu defensat.



El que no explica l'advocat, apunta el diari citat, és que Vicente va ser acorralat per sis persones que van intentar agredir-lo i ell es va defensar.



Una acusació sense proves



L'acusació de la defensa no s'aguanta per enlloc i és que no hi ha cap prova gràfica que demostri que Vicente va actuar de manera agressiva. De fet, la Unió de Periodistes Valencias va aportar a la Fiscalia Provincial tot el material gràfic dels mitjans de comunicació presents aquell dia i l'advocat no en senyala cap. Per això, anuncia que portarà un testimoni.



Tal com apunta Valencia Plaza, les proves audiovisuals sí que recullen el moment que un grup d'ultra dreta agredeix dos joves i Vicente es posa al mig per ajudar-los, ja que un d'ells va caure a terra i es va donar un fort cop al cap.



L'Ajuntament de València es persona en la investigació



El jutjat d'instrucció número 15 de València ha comunicat a l'ajuntament de la ciutat l’acceptació de la seva personació com a acusació particular en el marc de les diligències prèvies per les agressions de grups d'ultradreta durant la manifestació del passat 9-O.



Segons l'Ajuntament de València, el jutjat accepta la personació proposada per l'alcalde Joan Ribó el passat 15 de desembre en la investigació d'uns fets que podrien ser constitutius d'un delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i d'un delicte de desordres públics.



En aquest sentit, Ribó ha remarcat que “és indiscutible, a més, l'obligació municipal, dins de les seves competències, de realitzar tota acció que es consideri necessària amb vista a preservar l'orde públic i garantir la seguretat ciutadana".

