La llotja de l'Uni Girona esdevé en un exemple d'èxit de la resistència de la República catalana

Pere Tortosa Tortosa

13 de gener de 2018, 15.11 h

L'expressió "marejar la perdiu" és una frase feta xastellana. Les expressions i frases fetes no es tradueixen mai sinó que es cerca un equivalent a l'altre idioma.



En català es diu "emprenyar la gata".



Prou de corrompre el català, castellanitzant-la per mar, terra i aire.



Així no.