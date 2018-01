El País embogeix definitivament després de la sentència que l'obliga a rectificar un article sobre TV3

El País ha fet, exactament, això mateix. El diari va cometre un greu error periodístic que ara no pretén rectificar: el 12 de novembre de l'any passat va publicar un article carregat de falsedats , mitges veritats, intoxicacions i difamacions contra TV3. Ahir, una jutge ha sentenciat a favor de la cadena catalana i l'obliga a rectificar el contingut de l'article, que ha de ser d'iguals proporcions i en versió digital i paper. En comptes de fer-ho, el rotatiu espanyol ha tornat a promocionar l'article a les seves xarxes socials. A més, ha fet una notícia on deixa entreveure que no acata la sentència i, per acabar-ho d'adobar, ha publicat una editorial 'on plora i es fa la víctima' contra el que anomena una campanya de TV3 per a desacreditar el diari.