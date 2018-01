[Vídeo] El documental de l'1-O de TV3 s'emetrà al Parlament Europeu

13 de gener de 2018, 18.27 h

JO, DEMANARIA A directe.cat, que l'impresentable aquest del "Copiar y Pegar", tingués més limitat el seu estil xabacà, ordinari i incult i les vegades que ens té marejats. Té tot el dret, com tenim tots, a opinar de tot i de tothom, però hi ha formes que son més inteligents de fer-ho. No tots l'encertem sempre a la primera però el personatge ni tan sols s'hi esforça i és més pesat i llastimós cada vegada.