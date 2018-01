Lo de que “ no lo he leído” supongo que se te ha escapado, habrá sido un involuntario ramalazo de machito-jefe de opinión. Ese libro fue mucho tiempo el modelo, la admiración de todos. Fue. Pretérito perfecto.

La periodista ha etzibat un clatellot tan sonor a Nacho Torreblanca que encara ressona. Primer titlla el seu retret d'una patinada de "machito" i la periodista assegura que abans, el llibre d'estil de El País era un referent per al periodisme. Un referent que s'ha perdut. Així de contundent és la resposta:

Tot ofès, el cap d'opinió del rotatiu espanyol, Nacho Torreblanca, va voler marcar paquet (una expressió heteropatriarcal usada amb tota la intenció, ja que ens va com l'anell al dit) feia un tuit carregat de ràbia, rancor i odi contra aquells periodistes que havien criticat l'editorial. Les dianes eren Arsenio Escolar i Julia Otero arribant a assegurar que la periodista no s'havia llegit el llibre d'estil del diari.

L'editorial del país titulada " Proposta equivocada " era tota una declaració d'amor cap a la dreta espanyola del diari que, temps enllà, va representar el sector més progressista espanyol. El text titllava la proposta del PSOE de "demagògia" i que no garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions. Davant del hooliganisme de l'editorial, alguns sectors espanyols van criticar El País.

COMENTARIS

#2 Pere Tortosa Tortosa 13 de gener de 2018, 15.16 h "com anell al dit" és una frase feta castellana.



No és traduïble mai. Cal cercar una alternativa en català



El Directe!cat és, amb diferència, un dels que perverteix més el català amb castellanismes de tota mena.



Feu-vos-ho mirar!

6 1 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

#1 Pere Tortosa Tortosa 13 de gener de 2018, 15.16 h "com anell al dit" és una frase feta castellana.



No és traduïble mai. Cal cercar una alternativa en català



El Directe!cat és, amb diferència, un dels que perverteix més el català amb castellanismes de tota mena.



Feu-vos-ho mirar!

4 1 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal