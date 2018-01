L'orgasme dialèctic del Cardenal Cañizares amb la filla de Franco

Última actualització Dissabte, 13 de gener de 2018 16:00 h

En una humilia elogia la filla del dictador

Gerard Sesé @gerardsese | El cardenal de València, Antonio Cañizares, conegut per les seves sortides de to, per les seves interpretacions socials, morals i ètiques ultraconservadores i per la seva posició unionista espanyola, va ser l'encarregat d'oferir l'humilia a la missa per la port de la filla del dictador Francisco Franco, Carmen Franco, que va morir el passat 29 de desembre als 91 anys a causa d'un càncer.

L'arquebisbe no va escatimar boniques paraules per la filla del dictador demostrant l'estima i afecte per la difunta i tots els valors que l'envoltaven, així com ser una fidel representant dels temps precostitucionals espayols. Segons Cañizares, la filla del dictador "no va conèixer ni la por, ni la rancúnia" durant la seva llarga vida i va elogiar la seva "humilitat i senzillesa", segons explica eldiario.es.



Però l'ensabonada no havia acabat: Cañizares va destacar la figura de la filla del dictador, de qui va destacar la seva "delicadesa del seu tracte". "Tots la volíem i ella ens volia a tots. No va conèixer ni la por, ni la rancúnia. Se'n va anar sense fer soroll. Va passar per la vida de puntetes, sense una mala cara, amb el somriure als llavis. Va aprendre a ser fidel a un món hostil" va valorar l'arquebisbe de València.

Dijous 11 de gener. L'església jesuïta de San Francisco de Borja, situada al madrileny carrer Serrano, estava abslutament plena: familiars, amics i nombrosos cercles pròxims de Carmen Franco s'hi van concentrar per assistir a la missa fúnebre que va sarmonejar el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares.