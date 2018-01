L'autocrítica de Pablo Iglesias torna a ser fal·laç

Última actualització Dissabte, 13 de gener de 2018 18:00 h

Admet ''errors'' però manté el full de ruta d'un ''referèndum pactat''

Gerard Sesé @gerardsese | La gran majoria dels mitjans han destacat que avui, el màxim dirigent de Podemos, Pablo Iglesias, ha fet autocrítica sobre els "mals resultats" obtinguts per Catalunya en Comú-Podem en les eleccions del 21D. Però, una vegada més, la formació progressista torna a ser presonera de les seves tesis i, malgrat acceptar que no han sabut seduir els catalans, manté el full de ruta intacte i que els catalans ja saben que és fal·laç i trampós: aconseguir un referèndum pactat.

Excuses de mal pagador



El líder de formació lila considera que no han sigut capaços d'apel·lar als ciutadans amb el seu discurs de "defensa del diàleg, la fraternitat i el referèndum pactat". Per Iglesias, el motiu real del fracàs electoral ha estat que els ciutadans han interpretat que han abandonat el discurs social. "Els ciutadans han percebut que no els parlàvem a ells sinó a altres formacions polítiques", ha valorat en la seva reaparició mediàtica després del 21D, coincidint amb el Consell Ciutadà Estatal del seu partit.

Iglesias ha atribuït el retrocés electoral a un error en l'estratègia del partit, tot i que creu que "la immensa majoria dels catalans i una gran part dels espanyols" estan "a favor del diàleg i del referèndum pactat".

Segons l'anàlisi del dirigent de Podemos, "molts ciutadans han percebut que els parlàvem a altres formacions polítiques", donant una imatge de "política professional" en lloc de treballar pels seus problemes diaris.

On és la contundència de l'esquerra espanyola davant els atacs a Catalunya?

Iglesias ha alertat que hi ha "un procés d'involució democràtica" a tot l'estat espanyol, que s'ha traduït en "retallades de llibertats, condemnes a tuiters" i ha passat de puntetes amb el gran escàndol que ara mateix viu la democràcia espanyola: l'empresonament de dirigents polítics catalans. Davant aquesta situació, ha demanat una reflexió sobre per què "amplis sectors de les classes populars no s'han identificat" amb el seu partit. "Ho hem de tenir en compte", ha conclòs.

