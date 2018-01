[Vídeo] Espectacular acció contra la dreta espanyola a València

Última actualització Dissabte, 13 de gener de 2018 19:00 h

Arran penja una pancarta de 160 metres quadrats amb els rostres de Franco, Barberà i Moragues cap per avall

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Arran penja una pancarta de 160 metres quadrats amb els rostres de Franco, Barberà i Moragues cap per avall. L'han desplegada la matinada d'aquest dissabte des de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Imatge de la pancarta desplegada per Arran a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes arran, franco, moragas, pp, rita, ultra dreta, valencia

L’organització juvenil Arran ha penjat aquest dissabte una pancarta de 160 metres quadrats des de les bastides de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, on surten cap per avall els rostres de Franco, Rita Barberà i Juan Carlos Moragues, l’actual delegat del govern espanyol a la Comunitat Valenciana. L'acció forma part d'una campanya del col·lectiu que vol reivindicar “els lligams de l’extrema dreta amb l’engranatge estatal”. Concretament, Arran assenyala partits polítics com Ciutadans, PP o PSOE, mitjans de comunicació, la policia i el sistema judicial.





Notícies relacionades