El cinisme de l’Administració Penitenciària Espanyola

Fent clic en aquest enllaç, es podrà comprovar el desvergonyiment i la insolència de l’Administració Penitenciària Espanyola que assegura que engarjola els presoners el més a prop possible de les seves llars. Aquí, l'extracte concret on ho afirma:“En ello se tiene siempre presente el facilitar que el cumplimiento de la condena sea allí donde el preso tenga arraigo social. Los establecimientos penitenciarios españoles están diseminados por todo el territorio nacional, lo que permite que los internos e internas puedan cumplir su condena en la institución más próxima a su lugar de origen y evitar así el desarraigo familiar y social.”

