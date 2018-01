[Imatge] La pífia descomunal de l'ABC a la seva portada: confon un hacker amb un tècnic de so

La portada de l'ABC d'avui 14 de gener del 2018 afirma que "España reclutarà dos mil hackers contra las ciberamenazas". A banda de les interpretacions que pugui tenir el titular, l'ombra russa, i recordar que el ministeri de defensa va actuar bel·ligerantment contra la Generalitat l'1-O amb ciberatacs constants per a fer petar el sistema de votació, el més greu de la portada no és el contingut del missatge sinó l'error descomunal de la foto que deixa el diari espanyol d'ignorant i del tot poc professional.

La foto que hi apareix és un noi d'esquena amb un gran ordinador on s'hi pot veure un programa d'edició de vídeo obert, el Sony Vegas i un Protools, un altre programa en aquest cas d'edició d'àudio que es fa servir en estudis de gravació. A més, sobre l'escriptori hi ha una taula de mescles (usada per a gravar entrades de so) un micro per a gravar veus i uns auriculars. Vaja, el hacker de la foto no és res més que un simple tècnic de so. Una errada que ha causat una reacció en massa a la xarxa convertint l'ABC en la riota d'avui.