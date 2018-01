L'odi de Crónica Global contra Catalunya fa que piqui i difongui una notícia falsa

L'origen obscur dels fets

No cal ser un gran detectiu per a veure que el perfil citat és un troll (perfils falsos destinats a crear contingut fals a les xarxes). De fet, només veient les seves publicacions, la xifra de seguidors i la descripció del perfil, ja es pot detectar que es tracta d'un compte dedicat a publicar intoxicacions.

L'article difamatori i fals

directe!cat ha pogut contactar amb l'afectat, Albert Donarire , que explica que encara està sorprès de com pot ser que s'hagi donat veracitat a una captura de pantalla d'un anònim i que, a més, el diari espanyolista no el contactés abans de publicar la peça per, així, contrastar la informació. Explica que algú ha usat la seva foto de perfil de Twitter per a usurpar la seva identitat i fer-se passar per a ell. Hi ha dues pistes molt clares que demostren que el diu és cert: el text que suposadament va escriure ell, en català, està carregat de faltes que assegura que ell mai no faria: usar un pronom feble malament i posar l'accent tancat a 'violència' (violéncia). Unes errades que demostrarien que el text estava redactat en castellà i va passar per un traductor automàtic. Davant això, Donaire ha fet un tuit citant Crónica Global per a demanar-los que retiressin la notícia falsa. En cas contrari, passaria a dur a terme accions legals.