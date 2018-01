Forcadell diu que la declaració d’independència era “política” i que era responsabilitat del Govern implementar-la

14 de gener de 2018, 16.36 h



#1 Rendir-se per sortir de la presó es, segons tu, una covardia i una traïció, suposo que sobre tot si ho fa una dona d'ERC, però sembla ser que fugir com una llebre espantada cap a un xaletet a Bèlgica, si ho fa un President de Convergència com en Puigdemont, això o bé no et sembla traïció i covardia o bé no en parles i ho escamoteges.



No serà que ets CONVERGENT, tu?