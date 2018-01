[Vídeo] Així han pintat la casa de la germana gran de Jordi Cuixart a Santa Perpètua

L’ANC i Òmnium Cultural han convocat concentracions el proper dimarts 16 de gener a les 20 hores davant dels ajuntaments d’arreu dels territori. Aquest dia farà tres mesos des que els presidents de les dues entitats, Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), van ingressar a la presó de Soto del Real, acusats del delicte de sedició. A Barcelona, la protesta tindrà lloc a la cruïlla entre el passeig de Sant Joan i el carrer Casp.Paral·lelament, avui s'ha publicat a les xarxes un vídeo on es pot veure com ha quedat al casa dels pares de Jordi Cuixart a Santa Perpètua de Mogoda:

'la cel.la és petita però el somni és immens' resum perfectament @jcuixart i la seva situació. no defallirem. com ens demana.. serem militants de la tendresa pic.twitter.com/DAasFmo3av

