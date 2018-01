[Vídeo] Espanya ha tancat les ambaixades catalanes però no pot fer callar Pep Guardiola

Última actualització Diumenge, 14 de gener de 2018 18:00 h

En una entrevista a BT Sport explica per què porta el llaç groc

Gerard Sesé @gerardsese | Pep Guardiola, amb l'aplicació del 155, s'ha convertit en el més important ambaixador català a l'exterior. L'entrenador de futbol no es mossega la llengua a l'hora de parlar de Catalunya i de la situació dels presos polítics. Per això porta el llaç groc allà on va, fins i tot durant els partits del seu actual equip, el Manchester City.

Josep Guardiola ha estat entrevistat a la televisió britànica BT Sport. Com ja és habitual, allà on va, el de Santpedor duu a la camisa el llaç groc en senyal de denúncia a l'Estat espanyol per tenir presos polítics així com a mostra de suport als que segueixen engarjolats injustament en presó preventiva.

Una vegada més, Guardiola no s'ha mossegat la llengua quan li han preguntat per què duu aquest símbol que, malauradament, a Catalunya, és present arreu. Aquesta és la transcripció del que li responia a l'entrevistador, en anglès:

What is the significance of the yellow ribbon?



Pep Guardiola: “We are not talking about independency. It's about democracy, let us vote..." pic.twitter.com/wvAQZ0GnBB — EL PUTU AMU! (@elputuamu) 13 de gener de 2018

"No va sobre si jo vull que Catalunya estigui dins Espanya o si vull que sigui fora. No parlem d'independència, parlem de democràcia. És un moviment de dos milions de persones que demanem que ens deixin votar. I per això, ells són a la presó des de fa més de 60 dies. I no sé quan temps hi seran. Per demanar que els catalans s'expressin per ells mateixos són a la presó. Això és injust. Un dels meus somnis és, tan de bo, que em pugui treure aquest llaç groc immediatament."