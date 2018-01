Ada Colau segueix el corrent a l'unionisme sobre la investidura de Puigdemont

Última actualització Diumenge, 14 de gener de 2018 16:00 h

"El president ha d'estar a Catalunya"

Gerard Sesé @gerardsese | L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha abraçat el dicurs unionsita de PP, Cs i PSC i ha defensat que és "lògic" que qualsevol candidat que vulgui ser investit com a president de la Generalitat ha d'estar a Catalunya, en referència al debat sobre si el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pot ser investit telemàticament. Ada Colau ha obviat el fet que si Carles Puigdemont trepitja el Principat serà detingut immediatament.

La cap dels comuns no ha tingut cap problema és seguir el corrent als unionistes: "qualsevol que opti a ser president de Catalunya el lògic és que estigui a Catalunya", ha sentenciat en declaracions als mitjans abans de la cavalcada dels Tres Tombs que s'ha celebrat aquest diumenge a Sant Andreu.

Colau ha recalcat que cal "una legislatura normal" i un Govern que governi per a la ciutadania i que comenci a desencallar una situació de paràlisi institucional i ha assegurat que aquells que tenen la clau per formar Govern "tenen l'obligació i la responsabilitat de posar-se mans a l'obra per fer un govern realista i possible que es posi a treballar de seguida".



Per acabar, una mostra més de la picada d'ullet als unionistes és que ha volgut deixar clar que des de l'alcaldia de Barcelona no s'estan negociant els pressupostos de l'Ajuntament amb els independentistes a canvi d'un acord sobre la Mesa del Parlament que beneficiï els comuns.

