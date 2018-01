Un regidor del PSC de Malgrat de Mar desacredita Dante Fachin per ser argentí

Última actualització Diumenge, 14 de gener de 2018 17:00 h

"Tiene cojones que un inmigrante como tú venga aquí a dar lecciones de país"

Gerard Sesé @gerardsese | El dirigent polític defenestrat per Podemos, Albano Dante Fachin, que ha demostrat ser dels pocs dins del moviment dels comuns amb una coherència intacta i de conviccions no canviants, ha denunciat al seu perfil de Twitter que un regidor del PSC a Malgrat de Mar, Albert Romero, li ha fet un comentari xenòfob.

Albando Dante Fachin ha tornat a tirar d'ironia per a denunciar que un regidor del PSC a Malgrat de Mar, Alberto Romero, li ha escrit directament a Twitter amb un discurs amb un rerefons clarament xenòfob. El socialista, amb un baix to i un baix nivell preocupants per a un servidor públic, li ha escrit: "Tiene cojones que un inmigrante como tú venga aquí a dar lecciones de país".

El polític excomú, ha contestat: "La cosa deu haver anat així a l'executiva del PSC de Malgrat de Mar: - Escolta: i al xenòfob on el posem? - Posa'l a portar les xarxes, segur que ningú ho nota."

El pitjor de tot, però, ha estat la resposta que li ha fet Albert Romero, carregada d'erros ortogràfics i que encara deixa més malament al regidor del PSC de la ciutat del Maresme.



En cap moment te enviat al teu antic país. Sino que te comentat si faries el mateix allá q aqui.

Xenofeg es el q no et vol en el seu país. I mai te dit q marxis. Solament te preguntat.

Així q llegiu i enteneu el q posem, no solament us quedeu amb lo dolent. Q sou experts amb aixo — Albert Romero (@arr_romero) 14 de gener de 2018

