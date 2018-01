El Fiscal General de l’Estat renega de la seva tesis doctoral

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 05:00 h

Publicada a l’any 2012 és un text que defensa aferrissadament la immunitat del Diputats(inclosos els autonòmics) i Senadors per les seves declaracions i pel que voten

Investigació Joan Puig @joanpuig | La tesi doctoral de Julian Sánchez Melgar publicada per l'editorial "La Ley" i que porta per nom "Inviolabilitat i immunitat de Diputats i Senadors" va ser dirigida per l'actual alcalde d'A Corunya, Xulio Ferreiro, de la candidatura d'En Marea. Una garantia en la defensa dels drets democràtics. La tesi doctoral defensada per l'actual Fiscal General de l'Estat, en les quasi 400 pàgines de contingut es contradiu clarament amb les actuacions judicials de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

La Fiscalia i la Justícia espanyola abjuren de la tesi doctoral del Fiscal General de l'Estat

La darrera de les incongruències entre el que vol el Gobierno i la justícia espanyola es va produir fa pocs dies quan el Jutge Llanera va emetre una resolució denegant la presència del vicepresident Junqueras a les diferents sessions del Parlament de Catalunya però va concedir el dret al vot delegat, una resolució sense demanar el posicionament a la fiscalia espanyola, que podria haver deixat en evidència la tesi doctoral del seu cap.

Abjuracions de la justícia i la fiscalia a la tesi doctoral del Fiscal General de l'Estat:

1- "eEs delictes dels parlamentaris autonòmics fora del seu territori no són impediments per ser jutjats en els respectius Tribunals Superiors de Justícia de les respectives comunitats autònomes" pàg. 33

2- Explica la sentència del TC espanyol de 36/1981 de novembre que estableix la inviolabilitat (reconeguda a l'article 71.1 de la Constitució Espanyola) que queda definida "com aquella prerrogativa que tenen Diputats i Senadors (diputats autonòmics inclosos) respecte a les manifestacions manifestades en l'exercici de les seves funcions" el que suposa que no poden ser sotmesos a cap procediment tant per les referides opinions com pels vots emesos als respectius Parlaments. Aquesta inviolabilitat ja es troba definida a la Constitució de Cadis de 1812." Pàg. 87

3- "En els diversos estatuts d'autonomia aprovats i no recorreguts s'estableix la inviolabilitat i immunitat en el mateix sentit que estableix la Constitució Espanyola respecte a Diputats i Senadors de manera que els membres de les diferents assemblees legislatives autonòmiques són irresponsables de les opinions vots que realitzin i no poden ser detinguts, només en cas de flagrant delicte." Pàg. 109

4- Segons l'article 71.1 de la Constitució Espanyola, els parlamentaris no poden ser detinguts, processats ni inculpats durant el seu mandat sense la prèvia autorització de les assemblees legislatives pertinents" pàg. 149

5- Sánchez Melgar fa referència al fet que diferents juristes consideren que "Qualsevol persona que estigui detinguda o en presó preventiva, si és proclamada com a diputat, ha de ser excarcerada i, en tot cas, el Tribunal Suprem ha de demanar el suplicatori corresponent." Pàg. 156

6- Els articles 500 i 501 del codi penal sanciona l'autoritat o funcionari públic que detingui a un membre de les Corts Generals o d'una assemblea legislativa autonòmica a excepció que estigués cometent un delicte flagrant, amb penes greus d'inhabilitació de sis a dotze anys" pàg.166

La justícia espanyola passa de les immunitats i les inviolabilitats dels diputats, incompleix clarament la seva constitució.

Aquest són alguns dels exemples que explica la tesi doctoral de l'actual Fiscal General de l'Estat, tot el procés de detencions de membres del Govern legítim de Catalunya i dels seus diputats és un frau de llei, i encara clarifica més el motiu de la retirada de l'euro ordre dels polítics exiliats: tenien pànic a fer el ridícul davant la justícia a Europa.

Llegint la tesi doctoral del Fiscal General de l'Estatdona més que raons per exigir la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats.

Tots són arguments per exigir amb més força que mai que s'implementin els resultats electorals del 21-D, qualsevol alteració dels resultats electorals farà encara més greu l'actuació judicial de repressió saltant-se la mateixa Constitució Espanyola.

