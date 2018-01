Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 09:45 h

"Que tothom estigui tranquil, els independentistes ens posarem d'acord"

Gerard Sesé @gerardsese | Jordi Turull, de Junts per Catalunya, ha visitat avui Els Matins de TV3 per analitzar l'actualitat política del país. Una de les preguntes clau que li ha fet Pere Bosch ha estat sobre com li pot afectar el procés judicial que duu a sobre per part de l'Estat espanyol a l'hora d'afrontar les seves responsabilitats polítiques. La resposta ha estat clara: ni un pas enrere.

Crida a la calma independentista

Jordi Turull ha assegurat durant l'entrevista que JxCat "prioritzarà que hi hagi majoria absoluta independentista a la Mesa del Parlament" i ha enviat un missatge de calma als independentistes: " "tothom tranquil, que ens posarem d'acord; no hi haurà problema". En la mateixa línia, ha explicat que existeix molta "base jurídica per investir el president Puigdemont".

Catalunya i l'Estat

Turull ha volgut deixar clar que "des de l'Estat espanyol no es dirà qui ha de ser o no el president de la Generalitat" perquè, segons el sobiranista, "això significaria que ens hauran pres la mida". També ha advertit al Gobierno que respectin el resultat del 21-D "demanem coherència, que encara que no els hi agradi el que ha sortit de les eleccions que com a mínim ho respectin". Tot i que el polític té clar que des de l'Estat "intentaran anar al TC per guanyar el que no han aconseguit a les urnes".

Ni un pas enrere

La pregunta clau ha estat quan Pere Bosch ha recordat a Turull que té un procés judicial obert amb la justícia espanyola i si això el condicionaria a l'hora de governar, prendre decisions o acceptar un càrrec de responsabilitat pública. La resposta ha estat contundent: "jo em considero innocent i, encara que hi hagi querelles, això no arronsarà cap dels meus principis i conviccions". Fins i tot, ha revelat que la família no li ha demanat que afluixi en la seva implicació cap a la llibertat de Catalunya "només m'han dit que no faci bestieses, i no en fem".





