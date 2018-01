El procés radicalitza Espanya cap a la dreta més extremista

Tanmateix, el 68% dels votants del PP creuen que Albert Rivera té un projecte de futur adequat per a Espanya, mentre que només el 58% pensa el mateix de Rajoy.

La majoria de votants de C's provindrien del PP, que perd suport respecte a les eleccions de 2016, tal com apunta una altra enquesta publicada aquest dilluns per El País.

Per la seva banda, Unidos Podemos perdria gairebé un milió i mig de vots i aconseguiria entre 42 i 44 escons. ERC mantindria els 10 diputats i el PDeCAT n'obtindria 6.

Els vots no es traduirien, però, amb una majoria d'escons de C's que obtindria entre 86 i 90, per darrere del PP (97-101) i del PSOE (93- 97).

En aquest sentit, la formació taronja guanyaria les eleccions amb gairebé 6,5 milions de vots i quedaria per davant de PP i PSOE. Per primer cop des de 1982, els dos partits majoritaris deixarien de ser els dos partits més votats.

La situació política a Catalunya i l'auge de la formació d'Albert Rivera ha desgastat el PP que, tal com apunta l'enquesta publicada per l' ABC , perdria vots respecte C's si avui se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats.

