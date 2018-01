La sentència del cas Palau condemna Millet a 9 anys i 8 mesos de presó

Tanmateix, l'exdirectora financera Gemma Montull ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó, per sobre del que demanava la Fiscalia, mentre que l'exdirectora general Rosa Garicano i els dos dirigents de Ferrovial que estaven acusats, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, han quedat absolts.

Jordi Montull i Gemma Montull arribant a l'Audiència de Barcelona, acompanyats per l'advocat Jordi Pina, per rebre la sentència del 'cas Palau'

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal