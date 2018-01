Un expert de l'ONU afirma que la UE ''calla'' davant l'empresonament de Junqueras, Forn i els Jordis

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 13:30 h

De Zayas considera que hi ha una ''conspiració de silenci'' contra Catalunya

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El relator independent de l'ONU i expert en dret internacional que exerceix a Suïssa, Alfred de Zayas, considera "aberrant" que als catalans "se'ls hagi negat la solidaritat internacional" en declarar la independència el 27 d'octubre.

De Zayas creu que hi ha una "conspiració de silenci contra Catalunya per part de Brussel·les i de l'ONU". En una entrevista a El Món, l'expert considera que els estats "apliquen el dret internacional de manera selectiva, a la carta".



El relator independent de l'ONU recorda que el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, tots dos ratificats per Espanya, "contemplen el dret d'autodeterminació com un dret que no es pot derogar en cap cas" i sentencia que "és un dret que prima sobre altres drets".





D'altra banda, reconeix en l'entrevista a El Món que la UE i l'ONU "callen" davant la situació dels presos polítics. En aquest sentit, lamenta que aquestes dos institucions no condemnin una situació en què persones són detingudes i empresonades per accions de naturalesa"estrictament política".





De Zayas: "Espanya té presos polítics i la UE i l’ONU callen. Són presos polítics perquè se’ls acusa de defensar un dret polític sense haver comès cap acció violenta ni haver sabotejat res" https://t.co/sPauon3sJR#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/AktW7bhE9o — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de gener de 2018 Amb tot, recomana als presos adreçar-se al grup de treball de la detenció arbitrària de l'ONU, a la vegada que facin arribar aquests casos al comitè de drets humans de l'organització.

Notícies relacionades