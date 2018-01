[Vídeo] Rufián descol·loca La Sexta quan recorda que Millet és amic d'Aznar i membre honorífic de la FAES

Alexandre Pineda Fortuny Barcwelona Barcwelona

15 de gener de 2018, 17.14 h

RUFIAN FA BÉ DENUNCIANT, ELS VINCLES DE MILLET AMB LA FAES, D'AZNAR, EL TEMA DEL PALAU, FA PUDOR DE CDC. PUJOL, ROCA JUNYENT PRENAFETA etc. JA S'HO FARAN ARA TOCA LA REPÚBLICA CATALANA, LA GRAN PORTA PÈLS DEMÒCRATES ESPANYOLS D'ARREU (N'HI HA MOTS SOTA LA MORDASSA), PER CREAR LA NOVA REPÚBLICA ESPANYOLA, VENCENT D'UNA VEGADA LA REIALESA, I TOS ELS QUE L'ACOMBOIEN, I QUE LA BONA GENT ES DESENGANYI DELS PODEMO,S COMUNS, QUE SÓN UNA CREACIÓ DEL RÈGIM REACCIONARI DE SEGLES PER FER DE FRE,... Llegir més