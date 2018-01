El PSC del Baix Llobregat es desmembra amb una baixa inesperada

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 15:30 h

Celestino Corbacho estripa el carnet

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Que el PSC no passa pel seu millor moment és un fet tot i haver parat el cop de la seva devallada electoral als últims comicis del 21-D a costa de pactar amb la dreta unionista catalana de la mà de Duran i Lleida i Ramon Espadaler. Les baixes a la Catalunya interior que patien els socialistes catalans per la deriba unionista del partit, s'ha d'afegir ara una de molt important a l'àrea metropolitana.

Un dels feus del PSC, ara usurpats per Ciudadanos, al baix Llobregat, ha patit una baixa contundent i de pes: Celestino Corbacho ha anunciat que deixa el partit. L'històric dirigent socialista català, nascut a un poble de Badajoz, va ser Ministre de Treball i Immigració d'Espanya amb Zapatero, president de la diputació de Barcelona i alcalde de l'Hospitalet, la segona ciutat del Principat.

Segons explica La Vanguardia, Corbacho ha comunicat la decisió per carta a Miquel Iceta i Salvador Illa i en les últimes hores ho ha comunicat als seus col·laboradors més pròxims. En aquest cas, però, a diferència de les últimes baixes al PSC, Corbacho no marxaria el PSC per la seva deriva ultra unionista, que seria pròxima al seu pensament, sinó que la decisió l'hauria pres en no sentir-se prou valorat i sentir-apartat per l'aparell del partit, que no tenia ni un càrrec des del 2016.

Notícies relacionades