Què feia Letícia Sabater a la missa fúnebre de Carmen Franco?

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 18:00 h

Hi va anar amb una sinuosa minifaldilla

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Aquest dissabte us explicàvem que la multitudinària missa fúnebre que es va celebrar a Madrid en honor i record de l'única filla del dictador Francisco Franco, Carmen Franco, el cardenal de València, Antonio Cañizares, va elogiar la difunta sense complexos ni amagar el fervor que li produïa la seva figura i la seva ascendència. Ara us expliquem la presència d'una celebritat catalana del tot sorprenent.

El passat dijous 11 de gener a l'Església Parroquial de Sant Francisco de Borja (Jesuïtes) s'hi va presentar una persona inesperada. La badalonina Letícia Sabater, famosa per les seves cançons estiuenques friquis i pel seu programa per a infants de finals dels 90. I va cridar molt l'atenció. Segons explica la revista Semana, s'hi va presentar poc dissimuladament: una jaqueta negra i minifaldilla que deixava al descobert les cuixes.

Llaços familiars amb la família del dictador

Tal com ella va explicar, és família de la família de Carmen Franco: "la meva àvia era cosina de José María Martínez-Bordiú (germà del marit de Carmen Franco i pare de Pocholo). Uns lligams de sang que ella mateixa va amagar: "mai he dit res perquè no l'he vist convenient", va aclarir a la premsa a la mateixa església, on també va aprofitar per a lloar i destacar com admirava la filla del dictador. Sabater va arribar a explicar que manté molt bona relació amb els seus cosins segons, Carmen, Jaime i Pocholo.

Notícies relacionades