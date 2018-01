La Coordinadora d’Advocats Catalans avala que Puigdemont pugui ser investit des de l'exili

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 18:30 h

També defensen que els presos polítics haurien de poder assistir als plens

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| La Coordinadora d’Advocats Catalans (Advocat's) defensa el dret fonamental de participació política dels diputats electes -en relació a aquells empresonats o a l'exili- en un manifest amb més de 300 adhesions d’advocats i juristes.

Segons apunten els professionals del dret, els representants del poble que surten d'unes eleccions “lliures i democràtiques han de poder exercir les funcions públiques per les quals han estat escollides així com la direcció d’aquestes funcions i dels assumptes públics” i “qualsevol limitació d’aquest dret debilita la democràcia”.



Pel que fa a la possibilitat d'investir Carles Puigdemont des del seu exili a Brussel·les, assenyalen que la Llei de Presidència permet governar telemàticament i que -per tant- la normativa actual no exigeix que el candidat a president de la Generalitat hagi d'estar físicament present al Parlament per la seva investidura. “Els poders públics han de remoure amb eficàcia i efectivitat tots aquells obstacles que impedeixin l’exercici del dret a la participació política com a dret fonamental representatiu”, conclouen.



D'altra banda, i tenint en compte que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha rebutjat recentment Oriol Junqueras o els altres dos diputats electes empresonats, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, puguin sortir de la presó per participar en els plens, asseguren que “els ciutadans escollits tenen no només el dret sino el deure d’assistir a les sessions".



ATENCIÓ MANIFEST

Més de 300 adhesions d’advocats i juristes sobre el dret fonamental de participació política dels diputats electespic.twitter.com/5kxE6NCXK2 — @AdvoCAT’s (@AdvoCATsPerCAT) 15 de gener de 2018

Notícies relacionades