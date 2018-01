Quan la realitat supera la ficció: Netflix usa les càrregues policials de l'1-O per promocionar 'Black Mirror'

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 20:30 h

També es mofen d'algunes de les relliscades del president espanyol, Mariano Rajoy

Redacció| "Què va ser abans: la realitat o #BlackMirror?". Amb aquesta frase ha llançat la plataforma Netflix a Espanya el vídeo de promoció de la quarta temporada de la sèrie Black Mirror, ambientada en entorns futuristes que analitza com la tecnologia pot arribar a afectar les nostres vides.













El vídeo combina escenes de la sèrie amb imatges polítiques impactants reals, entre les quals hi ha referències al referèndum de l'1 d'octubre i les brutals càrregues de la policia espanyola als votants.També hi ha una imatge de Carles Puigdemont i altres de Mariano Rajoy mentre el president espanyol (des del famós plasma o amb un aparell de realitat virtual) pronunciant algunes de les seves relliscades com la frase "som sentiments i tenim éssers humans".Al vídeo també es destaca com alguns tuiters espanyols han estat condemnats per comentaris a les xarxes socials.