Només 180€ de multa a tres franquistes que van agredir un activista que portava el cartell 'Franco asesino'

L'agredit, Lagarder Danciu, serà indemnitzat amb 350€ en concepte de responsabilitat civil

Redacció | Continua la impunitat judicial del franquisme, en la sentència del Jutjat d'Instrucció número 54 de Madrid, els tres falangistes que van agredir l'activista Lagarder només hauran de pagar una multa de 180€.

Moment de l'agressió contra Lagarder Danciu

Etiquetes franquisme, Lagarder Danciu

Segons ha sentenciat el jutjat, la multa es pagarà a raó de 30 dies amb una quota diària de 6€. Els fets, produïts en una manifestació per enaltir la figura del dictador en l'aniversari de la seva mort, el 20 de novembre, varen ocórrer l'any 2016 en una concentració convocada per Plataforma per la Dignitat Nacional.

En un moment de la celebració, l'activista Lagarder Danciu va mostrar una pancarta on hi havia el text 'Franco asesino', fet que va motivar els franquistes a agredir l'activista. Segons l'auto del jutge, els fets provats constitueixen un "delicte lleu de lesions". Malgrat la sentència i les proves, els agressors poden apel·lar la resolució a l'Audiència Provincial.