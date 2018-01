Els lletrats del Parlament no aborden la problemàtica de l’alteració del resultat electoral per la via de la repressió

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 20:00 h

Si que l'informe diu que és "imprescindible" l'assistència al debat i descarten "cap mitjà interposat ni substitució de la persona". Deixen en mans de la mesa d’edat el vot delegat que reclamava el jutge Llanera

Els lletrats del Parlament conclouen que el reglament no permet una investidura a distància del proper president de la Generalitat. Però no diuen res de la repressió judicial que pot alterar el resultat electoral. En l'informe, argumenten que cal tenir present el respecte de les regles bàsiques dels procediments parlamentaris "que fan imprescindible no només l'assistència dels protagonistes en el debat, sinó també el compliment d'allò que caracteritza el debat parlamentari, és a dir, l'oralitat, la contradicció directa i la garantia del principi d'immediatesa perquè tots els actors puguin 'veure, sentir i entendre en persona' el desenvolupament del debat". Els informes dels lletrats cal recordar que no són d'obligat compliment,

Segons la Constitució Espanyola els diputats tenen garantida la seva immunitat i no poden ser detinguts sense l’autorització de la cambra parlamentaria, tesis defensada per l’actual Fiscal General de l’Estat,No té cap sentit que es facin informes secundaris i no s’afronti la clau de tot plegat, l’alteració del resultats electoral per decisions d’una justícia que fins