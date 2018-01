Un ex diputat de Ciudadanos al País Valencià diu que competeixen amb el PP per ''veure qui és més anticatalanista''

Última actualització Dilluns, 15 de gener de 2018 20:45 h

David de Miguel va deixar el partit el 2017

Redacció| "Estan en una competició a veure qui és més radical, més centralista i més anticatalanista". Són paraules de David de Miguel sobre el Partit Popular i Ciudadanos, el seu antic partit a les Corts del País Valencià i del qual va plegar el 2017 (juntament amb tres membres més) pel “viratge ideològic” de la formació.





Ho recull 'valènciaplaza' en una entrevista, en la qual David de Miguel vaticina que és possible que la formació taronja creixi al País Valencià "a costa del PP". "Més que la ideologia o el projecte que té cada partit per a la Comunitat, que Ciudadanos no té, serà un vot de càstig per al Partit Popular i a més un vot centralista i anticatalanista", afegeix.L'ex de Ciudadanos diu que "espera que no" arribin a La Moncloa i -de fet- creu que no serà possible. "Amb la ressaca de les eleccions de Catalunya, tot es contagia. I també és veritat que les enquestes últimament han inflat prou els resultats de Ciudadanos. Jo crec que no arribarà a la Moncloa, almenys a curt termini", conclou.