Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 05:00 h

Els autors, Laia Vicens i Xavi Tedó són periodistes del diari ARA.

Sí... Vam escriure el llibre mentre el Parlament votava la independència i decretaven presó per al Govern. Ha succeït tot molt ràpid.El llibre intenta respondre la pregunta que tothom es feia aquell dia 1 al matí: on eren les urnes? Hem reconstruït la història: qui les compra, on s'amaguen, qui les tenia... Ho hem fet parlant amb una cinquantena de persones que ens han explicat la seva història. Cadascuna és una petita baula d'un engranatge que funcionava perfectament. El llibre no és sobre política, perquè no hi surten polítics, però sí que explica com s'arriba a celebrar un dels esdeveniments polítics més importants de la història de Catalunya. És un llibre sobre la gent i l'autoorganització popular.L'1-O suposarà un abans i un després en la història política de Catalunya. Primer, perquè els seus resultats van impulsar el Govern i el Parlament a declarar la independència, motiu pel qual mig Govern va ser empresonat i l'altre mig va marxar a Brussel·les. I després perquè a nivell social ha canviat les relacions entre les bases independentistes dels partits i les entitats, que van organitzar-se per un objectiu comú com mai abans havien fet.