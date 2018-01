La sentència del cas Palau dispara la creativitat unionista a les portades espanyoles

HIPOCRESIA....MENTIDES....INDECÈNCIA....REPRESSIÓ... DEMAGÒGIA....CARADURAS. CORRUPTES..NO DEMÒCRATES ...ACOMPLEXAT S i ...FATXENDERIA....tot plegat amb escrix es el full de ruta de polítics CANALLES... i em oblidava, també XANTATGISTES.. ......I també RIDÍCULS........i amb una premsa afín a ells, ......I també RIDÍCULS........i amb una premsa afín a ells,

16 de gener de 2018, 09.24 h





LA RAZON, com sempre SEMBRAT DE BRUTÍCIA........però de la premsa madrilenya ja no ens ve de nou.



Marhuenda, PEPA, perquè no dediques una mica del teu brut diari, a parlar de la brutícia de la política espanyola....?