L'Eurocambra rep una quarantena de queixes sobre la violència de l'1-O

Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que el rebuig és només una recomanació tècnica del Secretariat. "Són els membres de la comissió els que avaluen totes les peticions i decideixen si són declarades admissibles o inadmissibles", sentencien.

Des de l'Eurocambra argumenten que el Secretariat del PETI no té en compte "preferències polítiques" en les seves recomanacions i que els administradors "únicament analitzen si el contingut d'una petició es troba sota la competència de la UE".



Però l'eurodiputat d'ERC i membre de la Comissió de Peticions, Josep Maria Terricabras, creu que rebutjar les queixes catalanes perquè no són competència de la UE és "inapropiat", ja que la mateixa cambra ha discutit en sessió plenaria la situació de l'1-O.

"No és veritat" que no afecti la UE, assegura Terricabras, que detalla que hi ha queixes sobre els drets humans, les llibertats d'expressió o la violència a Catalunya. "Caldrà examinar les peticions una a una", afirma.



Tot i que els diputats de la Comissió encara no han pres una decisió final, l'eurodiputat de Ciutadans i membre suplent de la comissió, Javier Nart, donava per fet en un comunicat enviat a la premsa que la comissió "desestima reiteradament les reclamacions de sectors independentistes" i es congratulava del "bon criteri" del PETI aplicat "davant la pluja de reclamacions".