El que no val al Parlament sí que val al Congreso: Sánchez-Camacho va votar telemàticament

Alicia Sánchez Camacho va votar fa 7 meses tot i no estar presencialment a la Mesa de la cambra baixa espanyola

Gerard Sesé @gerardsese | Les constants contradiccions que es produeixen a la bancada unionista desprestigien dia a dia la seva matussera estratègia per acabar amb el procés i boicotejar la República catalana. Si ahir us explicàvem que el Fiscal General de l'Estat contradiu a la seva tesi doctoral les condicions amb què s'han detingut els presos polítics, ara un vot a distància d'Alícia Sánchez Camacho posa de cap per avall l'argumentació en contra de la investidura de Carles Puigdemont.

Va votar a distància

Ara fa uns set mesos la popular Alícia Sánchez-Camacho es va trencar la cama i va haver de ser operada. La catalana és secretària primera del congrés espanyol, va haver de votar telemàticament perquè justament Podemos havia presentat una moció contra el govern de Mariano Rajoy. El vot en contra de Camacho era clau perquè sense ella es produïa un empat a la Mesa. El PP va forçar la situació i es va permetre a la diputada del PP que participés telemàticament.

El vot es va produir tal com es pot veure en aquest vídeo on, per més orri, la diputada de Ciudadanos, la secretària de la cambra, Patrícia Reyes, es va equivocar i anunciava que Camacho votava 'telepàticament'.

Un vot "a la torera"

Tal com explica Vilaweb , al congrés espanyol, el vot telemàtic hi és regulat arran d'una reforma del 2011 però el vot telemàtic de Camacho no acomplia el reglament però el PP va forçar la situació i es va habilitar al vot de la diputada del PP adduint que no li podien llevar un dret polític.

Fins llavors, no hi havia cap precedent que establís què passava quan un membre de la mesa estava malalt. Com que els membres de la mesa no es poden substituir ni poden delegar el vot el PP va tirar pel dret, ja que el reglament especifica clarament que el vot telemàtic només es permet a les sessions plenàries i encara no pas a totes les votacions d'aquestes sessions. El PP ha volgut deixar que, d'altra banda, no va treballar a distància.

