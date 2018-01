El ridícul argument de Felipe González per frenar la investidura de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 13:25 h

L'expresident del gobierno avala la pròrroga del 155

Redacció | Felipe González ha defensat la pròrroga de l'article 155 de la Constitució a Catalunya si Puigdemont és investit president de forma telemàtica. L'expresident del gobierno ha dit que tan surrealista és investir Puigdemont a distància com investir un elefant.

En una entrevista a la Cadena Ser, González ha coincidit amb Rajoy per prorrogar l'aplicació del 155 en cas d'una investidura a distància de Carles Puigdemont i ha argumentat que "és com si es digués que un elefant pot ser president perquè el reglament no ho impedeix".

L'expresident ha considerat que en el discurs independentista hi ha "supremacisme", encara que no tan explícit com en el cas del president americà, Donald Trump. En aquest sentit, creu que els independentistes pensen que si no els ho impedissin, serien els millors.

D'altra banda, preguntat pels delictes que s'imputen als polítics que són en presó preventiva, González ha admès que té "dificultats per veure el delicte de rebel·lió", que és el comporta penes de fins a 30 anys de presó. Però si creu que existeixen totes les condicions per imputar-los de sedició i malversació de fons públics.

