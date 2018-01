Una diputada de Ciudadanos barreja el feminisme amb els drets dels animals

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 14:00 h

En una entrevista que ha despertat moltes crítiques a la xarxa

Redacció| "Jo crec en la igualtat de les persones reals: dones, homes i éssers. Per això vam presentar el projecte de llei perquè els gossos siguin persones". D'aquesta manera respon la diputada de 'Ciudadanos' a Canàries, Melisa Rodríguez, a una pregunta sobre si es considera feminista durant una entrevista a 'masmujeronline'. Segons ella, va afiliar-se a C's perquè "quan Albert Rivera va sortir nu a un cartell, em va sorprendre el seu discurs".

@mrhciudadanos "Lamento si me expliqué mal en la entrevista de @MMujerOnline y me he visto obligada a quitarlo de las redes por la cantidad de insultos que estaba generando"@CopeCanarias — Cs Canarias (@CsCanarias) 16 de gener de 2018

En un principi, la mateixa diputada va difondre via xarxes socials l'entrevista en que comparava el feminisme amb els drets dels animals, però ja ha esborrat la publicació degut a la gran quantitat de crítiques que ha despertat. Ni tan sols va guanyar-se les simpaties dels animalistes, ja que -va afirmar- "dir que sóc animalista seria posar-me una etiqueta i no m'agraden les etiquetes".Pel que fa a la proposta parlamentaria a la qual es refereix, contempla que els animals es considerin "éssers vius dotats de sensibilitat" i no que els gossos "siguin considerats persones" com diu Rodríguez a l'entrevista. En aquest sentit, preguntada sobre si és antitaurina, diu que tot i que "ho respecta moltíssim" mai ha anat a veure els toros.