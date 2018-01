Per què va viatjar el director d'opinió de 'El Mundo' en un avió oficial del Gobierno?

Tot i que no existeix cap norma sobre qui pot utilitzar aquest transport -només una Instrucció General de l'Exèrcit de l'Aire, actualitzada el 2011, que assenyala al Rei, cap del Govern, vicepresident, ministres i algun secretari d'Estat, a més dels presidents de Congrés i Senat- sorpren l'aparició de Bustos al llistat, sobretot perquè no se sap els motius pels quals hauria viatjat amb un avió oficial del Gobierno. Alts càrrecs, assessors, diplomàtics, militars, empresaris, parlamentaris i parents de polítics també apareixen al llistat.

Segons el llistat que l'Exèrcit de l'Aire espanyol ha entregat a diversos mitjans de comunicació, els darrers tres anys, les autoritats espanyoles han viatjat almenys 220 cops en avions oficials, acompanyats per 1.400 passatgers (que realment serien 500, ja que molts han repetit).

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal