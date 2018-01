El jutge Llarena obre la porta a espiar Puigdemont declarant secreta la investigació durant 15 dies

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 16:00 h

Els mateixos dies que falten per a la investidura

Gerard Sesé @gerardsese | Esprint final de les estructures de l'Estat per a impedir la investidura de Carles Puigdemont. Aquesta és una de les possibles deduccions que es poden concloure després que, tot just fa quatre dies, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Larena, el magistrat instructor contra la causa independentista, hagi decretat secreta una part de la investigació durant 15 dies.

El jutge del Suprem, Pablo Llarena, declara secreta una part de la investigació sobre el procés d’independència pic.twitter.com/Qa160mwAWF — Albert Calatrava (@albertcalatrava) 16 de gener de 2018

Aquesta decisió de Llarena afecta directament, doncs, les investigacions que s'estan duent a terme sobre Carles Puigdemont i els altres 4 polítics exiliats a Brussel·les. Podria ser una porta oberta a amagar l'espionatge espanyol a l'estranger que, un cop retirada l'euroordre, seria contradictòria. D'aquesta manera, s'intentaria des de l'Estat tenir controlats tots els moviments del president i dels consellers legítims que tenen acta de diputat, com Meritxell Serret i Toni Comín. La justícia espanyola es podria ensumar la possibilitat d'un esclatant cop d'efecte de Puigdemont que podria preparar una heroica aparició al Parlament.Ara, els polítics catalans hauran d'anar, encara més, amb els peus de plom. L'obsessió i les pràctiques que freguen la il·legalitat de les autoritats espanyoles són conegudes, com quan van intervenir i punxar el telèfon d'un amic del president. Aquest va enviar una foto via missatge de mòbil a una familiar on es veia la celebració de cap d'Any de Puigdemont i va acabar sent publicada al diari ABC.