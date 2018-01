Un eurodiputat irlandès critica Estònia per ''oblidar'' Catalunya durant la seva presidència de la UE

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 18:00 h

Luke Ming Flanagan assegura estar "molt decebut" pels silencis europeus després de l'1-O

Redacció | "Va passar una cosa molt important durant la vostra presidència, una nació va intentar ser lliure: Catalunya. Van fer un referèndum, però vostès van fer una declaració molt simple, dient que Espanya és un estat democràtic basat en l'estat de dret", ha dit l'eurodiputat irlandès al primer ministre estonià, Jüri Ratas. "On era l'estat de dret quan es pegava la gent als col·legis electorals?, ha preguntat de forma contundent l'eurodiputat irlandès Luke Ming Flanagan.

Ho ha dit aquest dimarts en una intervenció al Parlament Europeu durant un debat de balanç de la presidència estoniana, on ha criticat la presidència d'Estònia de la UE dels darrers sis mesos per haver "oblidat" Catalunya. Tanmateix, Flanagan ha dit al primer ministre estonià que està "molt decebut" per l'actitud de Tallinn després del referèndum de l'1-O.



L'eurodiputat irlandès, del grup de l'Esquerra Unitària a l'Eurocambra, ha destacat que, com els estonians, ell prové d'una "nació petita". "Com algú que prové d'un país petit, vostè aprecia la independència que Letònia va aconseguir el 1991 alliberant-se de la Unió Soviètica, i us ha anat molt bé", ha assegurat Flanagan al primer ministre estonià.

"Havent celebrat la vostra pròpia llibertat, us heu oblidat dels altres?", ha preguntat l'irlandès, afegint: "a vosaltres us ha anat bé, per què no permetre a Catalunya que faci el mateix, que tingui veu? Perquè tenir els seus líders exiliats, per què no els mencioneu, aquí?".





