El president de Tabarnia, exiliat d'Espanya el 77-78 va viure de la solidaritat dels refugiats independentistes

El president de Tabarnia retrata la persecució política l'Estat espanyol recordant que hi ha exiliats en plena democràcia

No us ho creureu, però l'Albert Boadella va ser refugiat a Catalunya Nord entre 1977 i 1978. Va viure i menjar gràcies a la solidaritat dels refugiats independentistes i dels militants catalanistes nord-catalans. Vualà — Aleix Renyé (@aleixrenye) 16 de gener de 2018

Albert Boadella, erigit president d'aquesta promoció humorística, ha carregat durament contra l'Estat espanyol retratant una realitat incòmoda: Avui, com l'any 1977 i 1978, hi ha exiliats per raons polítiques. Boadella, coneixedor de la persecució, va viure aquesta situació quan el 2 de desembre de 1977 va decidir escapar de la justícia espanyola per exiliar-se a la Catalunya Nord, lloc on fou acollit pels moviments independentistes.