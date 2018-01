Antonio Tajani torna el favor a l'Estat espanyol i humilla Catalunya

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 19:00 h

El president del Parlament Europeu va rebre el premi princesa d'Astúries fa uns mesos

ACN Estrasburg .- El president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, encarregarà a l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona que incorpori el castellà en “els rètols a la via pública, el mobiliari i la creació de la seva imatge corporativa”. Els canvis, que demana que es facin “en el termini més breu possible”, responen a una queixa feta per l’eurodiputat espanyol Enrique Calvet, ex-membre d'UPyD, que denunciava en una carta enviada a finals d’octubre “l’exclusivitat” del català en la “comunicació corporativa” de l’oficina ubicada a Barcelona. L'oficina de l'Eurocambra a Barcelona, així com la de la Comissió Europea, que comparteixen seu al Passeig de Gràcia, utilitzen el català en els seus rètols i logos públics des que es van establir a la ciutat, el 1991 i el 1998, respectivament.

En la seva carta Calvet comunicava a Tajani que considera “intolerable i il·legal” que el Parlament Europeu permeti que els que assisteixen a l’oficina de Barcelona per informar-se o participar en algun acte es trobin amb panells que contenen informació institucional en català. Segons ell, el fet que la mateixa informació no estigui disponible en castellà “ignora” que “l’espanyol i no el català és l’única llengua oficial de tot l’Estat i també l’única llengua comunitària”.

A més, l'eurodiputat espanyol es queixava que les oficines del Parlament Europeu a Madrid i Barcelona siguin descrites com a seus per la institució, posant-les al mateix nivell. En aquest sentit, Calvet es queixava que "l'única singularitat" de Barcelona és "ser capital d'una de les 17 comunitats autònomes del Regne d'Espanya".





Tajani, polític de dretes que va ser portaveu de Berlusconi, va defensar amb un discurs molt contuendet la unitat d'Espanya quan va rebre de la mà del Rei Felipe VI



El president de l'Eurocambra també ha acceptat aquesta queixa, i demanarà que es canviï la pàgina web de la institució a l'Estat per remarcar que l'oficina més gran és la de Madrid. A partir d'ara, la pàgina web dirà que "l'oficina principal de la institució té la seu a Madrid i hi ha una altra oficina oberta al públic a Barcelona".Tajani, polític de dretes que va ser portaveu de Berlusconi, va defensar amb un discurs molt contuendet la unitat d'Espanya quan va rebre de la mà del Rei Felipe VI el premi Princesa d'Astúries a Oviedo.

