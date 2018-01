Criden a manifestar-se amb la policia espanyola usant versicles de la Bíblia i crits espartans

En el cartell de convocatòria creat per un simpatitzant de JUSAPOL hi apareix també un altre versicle (Zacarías 10:5) de la Bíblia -"Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles; y pelearán, porque Jehová estará con ellos"- del qual canvia la part final: "porque Jehová estará con ellos" passa a convertir-se en "porque la razón está con ellos".

La versió de la Bíblia que utilitza per citar ambdós versicles és la 'Reina-Valera 1960', una revisió d'aquell any (tot i que hi ha de posteriors) d'una de les primeres traduccions de la Bíblia a l'espanyol i que usen -per exemple- L'Església Adventista del Setè Dia (creuen en una imminent segona arribada de Jesucrist) o els Gedeons Internacionals (una organització cristiana d'homes de negocis dedicada a la distribució de còpies de la Bíblia a 200 països del món).A banda del llenguatge, el cartell també incorpora altres referències bèl·liques com el famós crit dels guerrers espartans (“Ahú-ahú-ahú”) i la imatge d'un soldat sobre el fons de la Sagrada Família. Tot per promocionar una manifestació disfressada de reivindicació pels drets laborals.