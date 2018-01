'El Periódico' s'inventa un boicot independentista a Joan Manuel Serrat

Última actualització Dimarts, 16 de gener de 2018 20:30 h

TV3 li dedica avui un 'Sense Ficció' al cantautor, que s'ha mostrat contrari al procés

Redacció| "Boicot contra Serrat a les xarxes socials". Així titula 'El Periódico' un article en que parla d'un suposat boicot via Internet per tal que els catalans no vegin el 'Sense Ficció' d'aquesta nit que -sota el títol 'Serrat, el noi de Poble Sec', repassa la seva vida- perquè el cantautor no s'ha mostrat favorable al procés d'independència de Catalunya.

PERIODISME | 'El Periódico' desenmascara els "líders mediàtics" de l'independentisme que criden a les seves masses de seguidors a boicotejar el reportatge de Serrat. pic.twitter.com/bGPwPhWIS7 — DesInfo CAT (@DesInfoCAT) 16 de gener de 2018





El diari unionista assegura que "a mesura que han anat passant els dies, el boicot per no veure l'espai ha anat augmentant" i, per exemplificar-ho, incrusta piulades dels tuitares que suposadament poden manipular les masses per tal que TV3 es quedi sense audiència aquesta nit.Però només cal entrar als comptes de Twitter per veure -tal com ha publicat 'DesInfo CAT'- que el boicot queda molt lluny de poder-se consolidar i que la informació de 'El Periódico' potser tendeix a l'exageració: es tracta d'usuaris amb poquíssima influència a la xarxa i sense cap tipus de vincle que els pugui fer instigadors reals d'aquest suposat boicot a Joan Manuel Serrat.