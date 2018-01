I si el Parlament presenta denúncia contra els que empresonen diputats saltant-se la llei ?

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 05:00 h

Segons el TC, i el mateix Fiscal General Sánchez Melgar i altres juristes de prestigi els diputats tenen dret a la inviolabilitat i a la immunitat, no poden ser detinguts sense l’acord del Parlament

Anàlisi @JoanPuig .- Qui escriu primer el relat surt amb avantatge. Ja fa dies, un dels mitjans oficialistes va escriure que els lletrats del Parlament ja estaven en contra del vot delegat i la investidura a distància del president Puigdemont. Dit i fet, apareix un informe dels lletrats que no s’ha demanat oficialment. El pròxim president, el diputat Roger Torrent, ja té feina per posar ordre entre els lletrats del Parlament que no poden anar per lliure. Una primera mesura podria ser encarregar que els lletrats del Parlament preparin una denúncia contra els responsables d’un brutal atac a la inviolabilitat i immunitat dels diputats empresonats o obligats a exiliar-se, és a dir jutges i fiscals que lideren la repressió contra els demòcrates.

Estem veient aquests dies com els grans mitjans de comunicació, tot i que avui ja venen pocs diaris, intenten fe prevaler el seu discurs i donen per fet que defensar el dret dels electes a prendre possessió de les seves actes de diputats és il·legal. La realitat és tossuda, i no és així. Segons Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya no hi ha cap referència que faci constar el caràcter il·legal. Els diputats, també els del Parlament de Catalunya, tenen garantida la seva immunitat i la inviolabilitat per les seves opinions i pel seu vot, aquí en teniu alguns exemples per posar totes les eines per defensar els diputats i diputades del nostre Parlament. Ningú pot alterar el resultat electoral i menys una justícia en mans del govern espanyol. El Fiscal General de l’Estat ho defensa en la seva tesi doctoral: Els articles 500 i 501 del codi penal sanciona l'autoritat o funcionari públic que detingui a un membre de les Corts Generals o d'una assemblea legislativa autonòmica, amb penes de presó i greus d'inhabilitació de sis a dotze anys."Fa referència al fet que diferents juristes consideren que "Qualsevol persona que estigui detinguda o en presó preventiva, si és proclamada com a diputat, ha de ser excarcerada i, en tot cas, el Tribunal Suprem ha de demanar el suplicatori corresponent."