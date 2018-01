Els catalans no obliden: el país es mobilitza pels tres mesos sense els 'Jordis'

Abans que els líders de les entitats, va parlar l'activista Arcadi Oliveres, que va recordar -entre els aplaudiments del públic- Lluís Maria Xirinacs per, seguidament, reivindicar la "desobediència quan calgui". Tant ell com la catedràtica de Dret Constitucional, Mercè Barceló (que va carregar contra la manca de separació de poders a l'Estat i la utilització política de la Fiscalia, el poder judicial o la policia) van tenir també un record pels exiliats a Brussel·les.



Crits per a Ada Colau



En un moment de l'acte, els presents van entonar crits per demanar la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la manifestació. Tot i que ella no hi era, a l'escenari sí hi havia el tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, que va compartir capçalera de la manifestació amb familiars dels 'Jordis' i altres polítics com Jordi Turull, Neus Munté, Maria Sirvent, Antoni Castellà, Joan Josep Nuet o Alfred Bosch.

"Les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sànchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Empresonant els Jordis ens empresonen a tots", deia el manifest conjunt de l'ANC i Òmnium que es va llegir en un escenari al davant del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona i amb el qual es titllava l'Estat espanyol de "dictadura" per castigar manifestacions pacífiques. Al TSJC hi van arribar -segons la Guàrdia Urbana- 17.000 persones que s'havien citat a la cruïlla del Passeig de Sant Joan amb el carrer Casp on, al seu torn, havien confluït cinc columnes des de diversos barris.Una vegada més, l'independentisme va tornar a organitzar-se al carrer per tal que -en paraules del vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro- "no es normalitzi" l'existència de presos polítics (també es va recordar Oriol Junqueras i Joaquim Forn). Però va anar més enllà i, girant la vista cap al referèndum del passat 1 d'octubre, va assegurar que no hi haurà "cap forma de coerció" que pugui aturar el mandat de la "majoria del poble". Al seu torn, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va tornar a insistir en la necessitat que el sobiranisme es mantingui unit en una legislatura que comença envoltada d'incertesa perquè l'Estat seguirà perseguint amb la justícia "allò que no ha aconseguit a les urnes".