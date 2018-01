[Primícia] La fortalesa de Jordi Sánchez plasmada en una resposta per carta

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 10:45 h

''Desitjo que et mantinguis forta sense caure en el desànim''

Gerard Sesé @gerardsese | Jordi Sánchez segueix rebent centenars de cartes de catalans d'arreu que li transmeten força, escalf i coratge. També, com no podia ser d'una altra manera, les missives li transmeten les inquietuds i preocupacions que avui dia el sobiranisme intenta esvair. directe!cat ha pogut accedir a una de les cartes que, de pròpia mà, el mateix Sánchez ha escrit des de la presó de Soto del Real.

Aquesta és la carta de resposta de Jordi Sànchez a una parella de Barcelona, la Montse i l'Òscar , que van defensar uns dels col·legis durant el dia 1 d'octubre. El presoner polític, lluny de mostrar-se abatut o decaigut, és ell que anima als independentistes des de la presó.

De fet, Sánchez escriu dirigint-se a la Montse: "desitjo que et mantinguis forta sense caure en el desànim". També li agraeix el seu "compromís i suport" i que cal tenir "determinació i coratge". Sobre la seva situació assegura que "la repressió fa mal però no ens aturarà" i sobre la situació del país està convençut que "sabrem trobar el camí per seguir endavant".









La carta, ja emotiva de per si per qui l'escriu i des d'on l'escriu, encara té un element més que la fa commovedora: Sánchez la va escriure el dia de Reis, el 6 de gener, lluny de la seva família i estimats.

