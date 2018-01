Els nous problemes de Carles Puigdemont

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 12:00 h

El president haurà de fer una sèrie de tràmits si vol quedar-se a Brussel·les a partir del 30 de gener

Redacció | Gairebé fa 90 dies que el president Carles Puigdemont va arribar a Brussel·les i si la seva decisió és quedar-s'hi un temps més haurà de fer una sèrie de tràmits.

Si Puigdemont decideix quedar-se a partir del 30 de gener a Brussel·les, haurà de fer front a les seves obligacions administratives com a ciutadà de la Unió Europea, com per exemple, registrar-se com a resident.

La data coincideix també amb el termini del Parlament per a escollir-ne president. JxCAT ja ha reiterat que la seva aposta és clara i presenten a Puigdemont. Segons assegura La Vanguardia, fonts properes al president asseguren que el tràmit de ser regularitzat a Bèlgica "no es contempla".

El diari apunta que en cas que finament JxCAT decidís investir a un altre nom i Puigdemont optés per quedar-se a Brussel·les, el president ja tindria diferents opcions sobre la taula, com ara, candidat a les eleccions al Parlament Europeu del 2019 en una llista sobiranista més àmplia, representant permanent davant la UE o algun altre càrrec de representació de Catalunya a l'exterior.

