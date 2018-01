Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 11:20 h

El primer discurs al Parlament és obertament independentista

Parlament - Marina Bou| El primer ple del Parlament comença, com no podia ser d'altra manera, recordant als presos polítics i els exiliats que avui no hi han pogut assistir i els seients dels quals estan vestits amb llaços grocs. En el primer discurs de la jornada, Ernest Maragall (ERC) -com a membre més gran de la mesa d'edat- ha instat a no normalitzar una legislatura que surt d'unes eleccions "imposades" per l'Estat espanyol. "Jo no hauria de ser aquí", ha dit, després de lamentar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu Govern legítim "no seuen en el lloc que els pertocaria".

Tot i insistir que "comença una nova etapa" i "toca mirar endavant", ha fet un repàs de la història del Parlament per recordar que "és el primer cop que, en el ple de constitució del Parlament, el banc de Govern està buit". En aquest sentit, ha recordat que la Cambra va votar l'Estatut (l'any 2005) per "estendre una mà" a l'Estat espanyol i que aquest "no vol saber res de reconciliació ni sobiranies compartides".



Per últim, ha reivindicat el mandat del referèndum de l'1 d'octubre i ha assegurat que -entre aplaudiments sarcàstics dels diputats de C's- el 21-D confirma els resultats. "Aquest país serà sempre nostre", ha sentenciat.