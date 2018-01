Roger Torrent, nou president del Parlament de Catalunya

Torrent ha rebut el suport de JxCAT, ERC i la CUP però no ha comptat amb el suport de Carles Puigdemont i els consellers a l'exili, que han decidit no delegar el vot. Els que sí que han delegat el vot han estat Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez.

Torrent ha estat escollit per la cambra catalana pels vots independentistes en segona votació amb un total de 65 vots. Per altra banda, l'aposta de Cs, José María Espejo-Saavedra que ha tingut un total de 56 suports.

