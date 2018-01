Qui s'ha abstingut del bloc unionista en les votacions per triar president de la Mesa del Parlament?

David Girona Girona

17 de gener de 2018, 16.24 h

#1 Que t'ho creguis que no es declararà l'independència, es farà igualment, es eixuguem el cul amb un article manipualt i inexistent com és el 155, ah que no saps per a que serveix? m'hi jugo la meva fortuna a que no ho saps, doncs basicament serveix perquè el govern central obligui a una Comunitat Autonoma a cumplir amb les seves obligacions, THAT'S IT, no ho sabies eh?



En Roger Torrent farà el que sigui diguin el que diguin a Madrid, per tonteries ja hi ets tu.