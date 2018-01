El primer discurs de Torrent se centra en la recuperació de les institucions catalanes

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 13:30 h

"Cal recuperar a normalitat per atendre les demandes i la voluntat de la ciutadania" i ha afegit "conjurem-nos tots per recuperar les institucions del país", expressava el nou president del Parlament

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



A.S. | El primer discurs del diputat d'ERC i nou president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent ha tingut unes paraules que han destacat sobre la resta: Recuperació de les institucions catalanes. I també una clara absència, la paraula "República".

Torrent ha recordat que el context d'aquesta legislatura és complex i excepcional: "El govern espanyol ha intervingut les finances de Catalunya amb l'article 155 de la Constitució espanyola, amb el qual també s'ha dissolt la cambra i es va cessar al Govern. Espanya manté l'administració intervinguda".



"Davant d'aquest escenari, el primer pas és posar fi a la intervenció de les nostres institucions", ha exposat Torrent. "Cal recuperar a normalitat per atendre les demandes i la voluntat de la ciutadania" i ha afegit "conjurem-nos tots per recuperar les institucions del país".



Torrent ha volgut destacar que en la seva trajectòria personal i política ha procurat donar la mà: "em comprometo seguir en aquesta línia". "Els demano això sí, col·laboració i voluntat franca d'ajudar al bon govern d'aquesta institució". El nou president del Parlament ha demanat "respecte". "Respecte a la institució, i als diputats i diputades i respecte als vots de la gent i respecte per la voluntat popular".



"Cosir la societat catalana"



"Més enllà de les conviccions polítiques i personals hi ha els principis. Per damunt de les conviccions hi ha els principis". Torrent ha exposat que vol fer d'això els principis fonamentals del seu mandat i "vull contribuir a cosir la societat catalana".



El president del Parlament ha agraït la tasca que ha fet Carme Forcadell com a presidenta i ha defensat les seves paraules: "Al Parlament s'ha de poder parlar de tot, de tot el que vulguin els diputats i diputades". "Quan un debat es viu a la societat, quan és present i forma part dels desitjos de la ciutadania, ha de tenir cabuda en aquesta cambra".



Torrent ha acabat el seu discurs assegurant que no s'ha de tenir por de la democràcia i que "mai hi hem de renunciar". "La nostra tasca és compartir, contrastar visions diferents i trobar espais de confluència", ha reblat en una clara referència a Muriel Casals.

Notícies relacionades